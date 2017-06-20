ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de 'rejim yanlısı' İHA'yı vurduk

ABD öncülüğündeki koalisyon açıklamasında 'Koalisyon güçlerinin üzerine doğru ilerleyen rejim yanlısı silahlı İnsansız Hava Aracı'nın ülkenin güneyinde vurularak düşürüldüğü' duyuruldu.

Açıklamada "F-15E savaş uçağı Koalisyon mevzilerine ilerleyen ve düşmanca niyet sergileyen silahlı İHA'yı fark edince yolunu kesti. Yolunu değiştirmeden ilerlemeyi sürdürünce düşürüldü" dedi.

Koalisyon, İHA'nın İran yapımı Shaheed-129 modeli olduğunu ve olayın El Tanf yakınlarında gerçekleştiğini de belirtti.

ABD savaş uçağı, 18 Haziran'da Tabka kenti yakınlarında Suriye'ye ait bir Su-22 savaş uçağını düşürmüştü.

Koalisyon, Suriye jetinin DSG güçlerine saldırdığını ve 'kolektif savunma' kapsamında düşürüldüğünü belirtmişti.

Rusya olayın ardından, 'Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu' kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu.