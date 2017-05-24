ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar

Türkiye'ye karşı söylemleriyle bilinen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki'nin darbeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki'nin, başbakanlığı döneminde resmî ordu yapılanmasının dışında “Dicle Ordusu” adıyla paralel bir ordu kurmuş ve iki kez yönetime el koyacağına dair duyumlar üzerine görevden el çektirilmişti.

ABD: O ASKERLERİ UZAKLAŞTIRIN!

Türkiye gazetesine bilgi veren diplomatik kaynaklar, ABD'nin resmî olarak Başkanı'nın Başdanışmanı Jared Kushner aracılığıyla Irak hükûmetinden İçişleri ve Savunma Bakanlıklarında çalışan 785 askerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirterek “ABD heyeti, Irak hükûmetine bu askerlerin İran'ın talepleri, Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani ile Maliki'nin emriyle hareket ettiğini belirtti” dedi.

MALİKİ DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNDU

Ankara da Maliki'nin daha önce benzer girişimlerden dolayı duyduğu rahatsızlığı ABD'li yetkililere iletmişti. Maliki'nin yönetime el koyma girişiminin İran'ın coğrafyada etki alanını artıracağını düşünen Ankara, Bağdat'taki gelişmeleri yakından takip ediyor.