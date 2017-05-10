ABD'nin YPG'ye hangi silahları vereceği belli oldu

Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG'den bir yetkili,yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini ifade etti.

'ABD'NİN BU KARARI, IŞİD'İN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRACAK'

YPG yetkilisi, şunları kaydetti: "Bu karar, IŞİD terörüne ve diğer teröristlere karşı verilen mücadeleye önemli bir katkıda bulunacaktır. IŞİD terörüne karşı yıllardır savaşıyoruz fakat ağır silah eksikliği sorunuyla karşı karşıyaydı. IŞİD'in ise ağır silahları bulunuyor. Bizde ağır silah olmaması, teröre karşı mücadelemizi olumsuz etkiliyordu. ABD'nin bu kararı, IŞİD'in çöküşünü hızlandıracak. Kararın Rakka kentine yönelik operasyon öncesinde alınması çok iyi oldu. Rakka'nın daha da erken kurtarılmasına katkıda bulunacaktır."

'BU SİLAHLAR RAKKA'YA GİREBİLMEMİZ İÇİN ŞART'

YPG yetkilisi, silah yardımı sayesinde Rakka'nın kısa sürede IŞİD'in elinden kurtarılacağını vurguladı: "ABD yakın zamanda bize havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, docka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatifk silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar gönderecek. Bu silahlara çok ihtiyacımız var. Rakka kent merkezine yönelik operasyonda tank ve zırhlı araçlara ihtiyacımız olur. Ayrıca IŞİD'in bomba yüklü araçlarının bize varmadan imha edilmesi için ısı güdümlü füzelere ihtiyacımız var."

Yetkili, yakın zamanda gönderilecek olan silahların kullanımı konusunda ABD ordusunun kendilerine danışmanlık hizmeti vereceğini de sözlerine ekledi.

ABD'NIN YARDIMINA TÜRKİYE TEPKİLİ

Ankara, terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı. ABD, Türkiye'nin itirazlarına rağmen YPG'ye ağır silah yardımında bulunmasına hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gelişmenin 'kabul edilemez' olduğunu vurgularken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da 'Suriye'de yanlış adımlar atılmamalı' demişti.