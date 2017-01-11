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ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ilk basın toplantısı
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ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ilk basın toplantısı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenlendi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenlendi.
Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacağını ifade eden Başkan Trump, milyar dolarlık fabrikanın Meksika yerine Michigan'da açılacağını ifade etti.
Seçimde Rusya'nın yardımı olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Trump, "Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı" dedi.
Trump, Putin ile ilgili bir soru üzerine, "Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya ile uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında DEAŞ'le mücadelede iyi bir ortak olabilir. Putin ile iyi anlaşmak için bir şansım var" ifadelerini kullandı.
Bir basın mensubunun vergilere ilişkin sorusu üzerine ise Trump, "Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor" diye konuştu.

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