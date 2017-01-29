ABD'nin vize adımı dünyayı gerdi!

İran ile ABD arasındaki kriz büyüyor. İran ABD'nin aldığı vize kısıtlamasının ardından kritik bir hamle daha yaparak ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

ABD'nin İran vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını protesto eden İran, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaların ayrımcı ve insan hakları konvansiyonlarına aykırı olduğu konusundaki Tahran yönetiminin itirazının İsviçre temsilcisine aktarıldığı kaydedildi.

İran ve ABD arasında diplomatik ilişkiler dondurulduğundan ABD, İran'daki diplomatik işlemlerini İsviçre elçiliği vasıtasıyla yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca dün akşam bir açıklama yaparak İran vatandaşlarına yönelik ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar kaldırıncaya kadar mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını belirtti.

BİLET SATIŞI DURDURULDU

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket söz konusu yedi ülke vatandaşlarına ABD bileti satılmaması ve vizesi olanların dahi uçaklara binişine izin verilmemesi yönünde talimat verdi. Emirates'in mağdur yolcuların rezervasyonlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştığı, yeni uygulamadan etkilenen yolcu sayısının ise az olduğu aktarıldı.

Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, ABD'deki göçmenlik hizmetleri dairelerindeki özel giriş şartlarının değiştirildiği belirtildi. Katar Hava Yolları da dün yaptığı açıklamada, ABD'den yeni kararlarla ilgili bir belge aldıklarını, buna binaen Green Card'ı bulunanlar, Birleşmiş Milletler, NATO, uluslararası örgütler ve hükümet üyeleri için çıkarılan vizeye sahip olanlar dışındaki söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye yolculuk yapamayacağını kaydetmişti.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trump'ın sığınmacılar dahil yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen başkanlık kararnamesine ilişkin, "Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı bir anlayışla terör şüphelisi olarak görmek çağ dışıdır. Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askıya alan kararından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Trump'ın sığınmacı kararıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:

"ABD Başkanı Sayın Trump'ın nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarını belirli bir süre için ABD'ye almama kararı evrensel değerlere, temel insan haklarına ve yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilen insanlığın ortak kazanımlarına aykırıdır. Her egemen ülkenin kendi güvenliğini teröre karşı koruma hakkı vardır. Ancak, bir dine ve inanca dönük ayrımcı uygulamalar kabul edilemez. Aslolan terörün yoğunlaştığı ülkelerde istikrar, refah ve barışı sağlamak için çalışmaktır. Bu amaca ulaşılırsa zaten terör sorunu da mülteci sorunu da kaynağında çözülecektir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki başta dinimiz İslam olmak üzere, bütün inançlar ve dinler barışı, adaleti ve sevgiyi öğütler. Din, inanç, mezhep farkı gözeterek, ayrımcı politikalar izlemekse terörü besler. İnançları kullanarak teröre başvuranlarla, dünyadaki bütün ülkeler ortak mücadele etmelidir. Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı bir anlayışla terör şüphelisi olarak görmek çağ dışıdır. Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askıya alan kararından memnuniyet duyuyoruz. CHP, mülteci üreten savaş politikalarının karşısında, göçmenlerin ve mültecilerin haklarını savunan milyonların yanındadır."