ABD'nin PYD'ye verdiği silahlar Türkiye'ye sokuldu

Milliyet'in haberine göre ABD, Rakka Operasyonu kapsamında PYD'ye verdiği silahların seri numaralarını paylaşsa da Türkiye sahada ayrı bir 'araştırma' yürütüyor.

'KAZINMIŞ SERİ NUMARALARI'

Hafta sonu Hakkari'de öldürülen PKK'lı ile birlikte ele geçen silahlar arasında, seri numarası kazınmış halde bir AT-4 tanksavar silahı bulundu.

PYD'YE VERİLEN SİLAH

ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar arasında bin adet AT-4 olduğu ABD medyasında da yer almıştı.

FİKRİ IŞIK GÜNDEME GETİRECEK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konunun haziran sonunda yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirileceğini, konuyla ilgili rahatsızlığı ABD'li mevkidaşı Jim Mattis'e ileteceğini açıkladı.

ABD, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üzerinde sadece Rakka operasyonu için verilen silahların Türkiye'ye geçmemesine yönelik denetim mekanizması oluşturdu. PYD/PKK'ya verilen silahlar konusunda Mattis ve Işık arasında operasyona ilişkin değerlendirme görüşmeleri de yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

Rakka operasyonunun PYD/YPG ile yapılmasından rahatsızlık duyan Türkiye'ye güvence veren ABD, silahlara ilişkin tüm ayrıntıları paylaşılacağını bildirmişti. Edinilen bilgiye göre, verilen silahların seri numaraları Türkiye ile paylaşılmaya başlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Mattis'in geçen hafta Işık'a, PKK/PYD'ye sağlanan silahlarla ilgili detaylı mektup yolladığını açıkladı. Dunford, kendisinin de konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü belirterek “Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız” dedi.