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'ABD'nin Kuzey Kore'ye sabrı bitti'
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'ABD'nin Kuzey Kore'ye sabrı bitti'

ABD Başkanı Donald Trump, 'Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Açıkçası sabrımız sona erdi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Açıkçası sabrımız sona erdi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin sarsılmaz ve köklü olduğuna vurgu yaparak, Kuzey Kore'nin tehdidine karşı her zaman Güney Kore ile olacağını belirtti.
Trump, Kuzey Kore'nin pervasız ve acımasız rejiminin tehdidine karşı ABD'nin Güney Kore'nin yanında olacağını açıkladı. Trump, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığını belirterek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir" dedi.

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