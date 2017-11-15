Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD'nin kirli savaş oyunu belgelendi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD'nin kirli savaş oyunu belgelendi!

Rakka'da DEAŞ'lı teröristlerin ABD kontrolüyle tahliye edilmesi, John Bass'in Türkiye'ye yönelik alçak tehdidini hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye teslim edildi.

RAKKA'DA KİRLİ PLAN

İlk günlerde çatışmalar sonucu PYD'nin eline geçtiği iddia edilen Rakka'nın, yapılan gizli anlaşmayla kurşun atılmadan teslim edildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SIZDI

Ortaya çıkan görüntülerde, Amerika'nın desteğiyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışan PYD'li teröristlerin, DEAŞ'lı teröristleri otobüslerle bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütleri arasında yapılan anlaşmanın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmak zorunda kalan Amerika, yapılan anlaşmaya saygı duyduğunu belirtti.

"9,5 AYDIR TERÖR SALDIRISI YAŞANMIYOR"

Amerika'nın DEAŞ üzerine kurduğu bu kirli oyunlar, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'in sözlerini akıllara getirdi.

Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu..." diye konuşmuştu.

"MEĞER ABD HER ŞEYDEN HABERDAR..."

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, "Meğer DEAŞ'ın yaptıklarından haberdar olan ABD ile işbirliği yaparsanız DEAŞ'tan da korunmuş olursunuz.

Terör örgütü El Kaide'yi yaratıp daha kanlı terör örgütü DEAŞ'a dönüştüren, Esad'ı sıkıştırmak için Suriye'de büyümesine göz yuman, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi silahlandıran ABD, DEAŞ'ın Rakka'dan tahliyesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Van'da terör operasyonu; 11 gözaltı
Altında tarihi rekor
Samsun'da trafik kazaları MOBESE'de
Kaymakam maden ocağı yetkilisini azarladı
Yurt dışına çıkışta belge alma zorunluluğu kaldırıldı
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Barzani'den geri adım: Referandumu...
Barzani'den geri adım: Referandumu...
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Van'da terör operasyonu; 11 gözaltı
Van'da terör operasyonu; 11 gözaltı
Altında tarihi rekor
Altında tarihi rekor
Samsun'da trafik kazaları MOBESE'de
Samsun'da trafik kazaları MOBESE'de
Kaymakam maden ocağı yetkilisini azarladı
Kaymakam maden ocağı yetkilisini azarladı
Yurt dışına çıkışta belge alma zorunluluğu kaldırıldı
Yurt dışına çıkışta belge alma zorunluluğu kaldırıldı
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
Yılbaşı ikramiyesi belli oldu
'Her önüne gelen manikür pedikürcü olamayacak'
'Her önüne gelen manikür pedikürcü olamayacak'
Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor
Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor
Boston Celtics galibiyet serisini 13'e çıkardı
Boston Celtics galibiyet serisini 13'e çıkardı
Seçmene sordular: Kim daha çok Atatürkçü!
Seçmene sordular: Kim daha çok Atatürkçü!
Park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'nin kirli savaş oyunu belgelendi!
ABD'nin kirli savaş oyunu belgelendi!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English