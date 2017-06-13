ABD'nin Katar Büyükelçisi istifa etti

CNBC muhabiri John Harwood, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Katar BüyükelçisiDana Shell Smith, Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerilimi azaltma girişiminin altını oyarak bu ülkeye yeniden saldırdıktan günler sonra istifa etti" diye yazdı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Smith, "Bu ay, ABD'nin Katar Büyükelçisi olarak görevim sona eriyor. Bu, hayatımdaki en büyük onur oldu ve bu harika ülkeyi özleyeceğim" ifadesine yer verdi.

CNBC muhabiri John Harwood ise Twitter hesabından Smith'in istifa ettiğini öne sürdü. Buna karşın, ABD'li büyükelçilerin genellikle 3 yıl çalıştıktan sonra başka bir göreve aktarıldıkları biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sertçe eleştirdiği Katar'a yeni bir büyükelçinin ne zaman atanacağı bilinmiyor.

​9 Haziran'da yaptığı konuşmada Katar'ı uzun zamandır 'teröre destek vermekle' suçlayan Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" demişti.