ABD'li vali halka kapattığı plajda görüntülendi

ABD'nin New Jersey eyaleti valisi Chris Christie, bütçe krizi nedeniyle halka kapattığı plajda ailesiyle görüntülendi.

ABD'nin New Jersey eyaleti valisi Chris Christie, halka kapattığı plajlardan biri olan Island Beach State Park'ta ailesiyle tatil yaparken görüntülendi. Vali Christie, New Jersey eyaletinde yaşanan bütçe krizi nedeniyle eyalete ait plajlar ve parkların halka kapatılması, birçok kamu hizmetinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı imzalamıştı.