ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Halep bölgesindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Halep bölgesindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.

Kabulde ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

(Derya Yetim /İHA)