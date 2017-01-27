ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Halep bölgesindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Halep bölgesindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti. Kabulde ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı. (Derya Yetim /İHA)
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