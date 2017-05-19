ABD'li ressam Basquiat'ın tablosu rekor fiyata satıldı

ABD'li ünlü ressam Jean Michel Basquait'ın tablosu, New York'ta düzenlenen açık arttırmada 110.5 milyon dolara satıldı.

ABD'li ünlü ressam Jean Michel Basquait'ın tablosu, New York'ta düzenlenen açık arttırmada 110.5 milyon dolara satıldı.

ABD'li ünlü dışavurumcu ressam Jean Michel Basquait'in tablosu, New York'ta Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 110.5 milyon dolara satıldı. Basquait'ın rekor fiyata satılan tablosunu, 40 yaşındaki Japon iş adamı Yusaku Maezawa satın aldı. Ayrıca Maezawa, 2016 yılında düzenlenen müzayedede, Basquait'ın "isimsiz" tablosunu 57. 3 milyon dolara satın almıştı.



JEAN MİCHEL BASQUİAT KİMDİR?

Jean Michel Basquiat, 22 Aralık 1960 tarihinde ABD'nin Brooklyn kentinde dünyaya geldi. 1970'li yıllarında başlarında, kariyerine graffiti sanatçısı olarak başladı. 1980'li yıllara doğru resim sanatına yöneldi. Basquiat, resim sanatında dışa vurumcu tarzı benimsedi. Basquiat, ayrımcılığı eleştirerek bunu eserlerinde eleştirel şekilde yansıttı. Jean Michel Basquiat, 1988 yılında henüz 27 yaşındayken aşırı doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetti.

