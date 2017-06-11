ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan Körfez bölgesindeki durum ile Irak ve Suriye konularında istişarede bulundu

(Caner Ünver / İHA)