Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'in uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'in uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Scalise'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. MedStar Washington Hastanesi yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır yaralanan Scalise'in sağlık durumu kritik konumda. Ancak saldırıda yaralanan diğer hastaların sağlık durumları iyi" dedi.
ABD'nin Washington kentinde beyzbol oynayan 15-20 kişilik kongre üyelerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ABD Kongre Üyesi Steve Scalise hedef alınırken 5 üye de yaralandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
CHP grubu Meclis'te
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Erdoğan talimat verdi! Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
Erdoğan talimat verdi! Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
Londra'da 27 katlı binada yangın!
Londra'da 27 katlı binada yangın!
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Kalın'dan Berberoğlu açıklaması: 'Süreci takip ediyoruz'
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Nusaybin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
Önce arabasını sonra kendini yakmaya kalkıştı
CHP grubu Meclis'te
CHP grubu Meclis'te
Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti
Şampiyonluk coşkusu, 92. yıl coşkusuyla birleşti
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Karabükspor'da Sözeri dönemi
Fabrika yangınında büyük bir faciadan dönüldü
Fabrika yangınında büyük bir faciadan dönüldü
'Arda'yı kazanmaya çalışırım'
'Arda'yı kazanmaya çalışırım'
Afyonkarahisar'da fabrikada yangını
Afyonkarahisar'da fabrikada yangını
ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik
ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English