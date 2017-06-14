ABD'li Kongre Üyesi Steve Scalise'in sağlık durumu kritik

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'in uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'in uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Scalise'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. MedStar Washington Hastanesi yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır yaralanan Scalise'in sağlık durumu kritik konumda. Ancak saldırıda yaralanan diğer hastaların sağlık durumları iyi" dedi.

ABD'nin Washington kentinde beyzbol oynayan 15-20 kişilik kongre üyelerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ABD Kongre Üyesi Steve Scalise hedef alınırken 5 üye de yaralandı.

