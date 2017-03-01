ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum

IŞİD'e karşı koalisyon yetkilisi Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada "Kürtlerin operasyona bir şekilde katılmasını bekliyorum" dedi.

Townsend, söz konusu güçlerin Suriyeli yerel Kürtlerden oluşacağını belirterek, daha fazla detay vermedi.

'TÜRKİYE İLE RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ'

ABD'li komutan, Rakka operasyonuna katılmak isteyen Türkiye ile bu konu hakkında görüştüklerini de ifade etti: "Türklerle, Rakka operasyonunda ne şekilde yer alabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Katılımın boyutu hakkında bir fikrim yok."

Türkiye, YPG'nin söz konusu operasyona katılmasına şiddetle karşı çıkıyor. YPG'nin operasyona dahil olması durumunda, Ankara'nın ABD'ye İncirlik Üssü'nü kullanma izni vermeyeceğine dair iddialar basına yansıdı.