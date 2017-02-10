10.02.2017 17:57 ABD'li komutan askeri destek istedi

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD'li komutanın Talibanla mücadelesinde zorluklar yaşamasının ve askeri sevkiyat istemesinin ardından Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD'li komutanın Talibanla mücadelesinde zorluklar yaşamasının ve askeri sevkiyat istemesinin ardından Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke bağlarının güçlendirilme fırsatı yakalandığı, terörle mücadelede işbirliği içerisinde yer alma ve ekonomik kalkınma problemleri üzerine konuşulduğu belirtildi. Trump, ayrıca 15 yıldır Taliban'la mücadele içerisinde olan ayrıca Stratejik Ortak'lığı da olan Afganistan'a verdiği desteği vurguladı. Yapılan telefon görüşmesi Trump'ın göreve geldikten sonra Afganistan'la gerçekleştirdiği ilk görüşme olduğu bildirildi.

Telefon görüşmesinden saatler önce Afganistan'daki ABD'li komutan John Nicholson Washington'daki Senato Silahlı Hizmetler Komitesini arayarak Taliban güçlerine karşılık vermek için yeterince askeri birliklerinin olmadığını söyledi.

Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 Amerikan askeri bulunuyor. Bu sayı 2001'deki 100.000 askeri birliklerinin sayısına oranla oldukça azalmış durumda.

Nicholson, Savunma Bakanı Sekreteri Jim Matiss'in müttefiklerle konuşacağını ve Afganistan'a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Ayrıca Nicholson, isyancı ve radikal örgütlerin geçiş noktaları için birer fırsat olarak gördüğü Pakistan ile zaman zaman ilişkide zorluklar yaşandığını da söylüyor.

Trump'un görüşmede en kısa zamanda Gani'yi ziyaret edeceğini söylediği bildirildi.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)

