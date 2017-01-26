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ABD'li askerine çuval geçirmek isteyen genç boksçu çıktı
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ABD'li askerine çuval geçirmek isteyen genç boksçu çıktı

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li askerin başına çuval geçirmeye çalışan ve darp girişimiyle suçlanan sanığın avukatı, darp girişimi iddiasını yalanlayarak müvekkilinin boks, judo, karatede lisanslı sporcu olduğunu, askeri darp etmek isteseydi bunu başarabilecek yapıda olduğunu savundu.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li askerin başına çuval geçirmeye çalışan ve darp girişimiyle suçlanan sanığın avukatı, darp girişimi iddiasını yalanlayarak müvekkilinin boks, judo, karatede lisanslı sporcu olduğunu, askeri darp etmek isteseydi bunu başarabilecek yapıda olduğunu savundu.
TGB Adana eski İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve Cenk Kızılırmak'ın geçtiğimiz 16 Nisan günü, 23 Nisan etkinliklerine katılmak için Adana İncirlik Üssü'ne girerek Nicholas Allen Rockwell isimli Amerikan askerlerini kovalayıp başlarına çuval geçirme eylemiyle ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.
Tutuksuz yargılanan Akarsu ve Kızılırmak'ın yanı sıra İstanbul'da bulunan Sinan Sungur'un da sanık olarak yargılandığı davanın Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında tanıklar da dinlendi.

ABD'Lİ ASKER: YUMRUKLARI ENGELLEDİM
Sanıklardan şikayetçi olan ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell celse arasında tercüman ile verdiği ifadesinde şöyle konuştu:
"Kendileri bana yol tarifi sormuşlardı. Bir tanesi pantolonunun kemer kısmından beyaz renkli bir şey çıkardı. Bunun daha sonra çuval olduğunu anladım. Çuvalın ağız kısmını açarak üzerime yürüyüp kafamdan geçirmeye çalıştı. Bu esnada bana bir kaç defa da yumruk atmak istedi. Ben bunu engelledim. Birisi de aramızda geçen bu olayı cep telefonuyla kayıt altına alıyordu."
Çuval geçirme girişiminin yanı sıra ABD askerinin darp edilmeye çalışılması ve üsten izinsiz fotoğraflar paylaşılmasıyla da suçlanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Sanıkların avukatı Nesrin Kılıçay, üniversite öğrencisi sanıkların İncirlik Hava Üssü'ndeki bir etkinlik için otobüsle üsse girdiklerini ve etkinlik sırasında orada bulunan herkesin fotoğraf çekip paylaştığını, kimsenin de müdahale etmediğini söyleyerek ellerindeki delilleri sundu.

"SANIK DÖVÜŞ UZMANI, İSTESEYDİ DÖVERDİ"
Kılıçay, mahkeme başkanına yaptığı savunmada sanık Yalçın Semir Akarsu'nun lisanslı sporcu olduğunu ve judo, boks, karate gibi dövüş sanatlarında uzman olduğunu belirterek, isteseydi ABD askerini dövebileceğini ancak iddia edildiği gibi buna kalkışmadığını anlattı. Olayın planlı bir şekilde gelişmediğini de savunan Kılıçay, olayın etkinlikte yapılan çuvalla zıplama yarışmasında kullanılan çuvallarla gerçekleştirildiğini ifade etti. Kılıçay, etkinliğin sonunda otobüsün üsten ayrılacağı sırada bazı öğrencilerin unutulduğunu, öğrencilerin alınması için otobüsün üsse geri döndüğünü ve bu sırada Akarsu ile Kızılırmak'ın bu girişimi yaptığını kaydetti.
Mahkemede dinlenen tanıklar ise olayın Kılıçay'ın anlattığı gibi olduğunu, üsteki etkinliğin halka açık olduğunu ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunun kendilerine bildirilmediğini, fotoğraf makinesi ve cep telefonlarının toplatılmadığını ifade etti.
Mahkeme başkanı bazı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.
Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Avukat Nesrin Kılıçay, gençlerin milli duygularla hareket ederek ABD askerine karşı çuval geçirme girişiminde bulunduğunu söyledi.
Sanıklardan Yalçın Semih Akarsu ise İncirlik Üssü'nde milletin iradesini ortaya koyduğunu öne sürerek şunları anlattı:
"Türk gençliği ve Türk milleti teröre karşı tepkilidir. Amerikan emperyalizminin desteklediği PKK, Fetullah Gülen ve IŞİD terörüne karşı Türk gençliği ABD'nin kendi üssünün içerisinde askerin kafasına çuval geçirerek 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde askerimize yapılan saygısızlığın öcünü alarak dile getirmiş bulunmaktadır. Buradan bir kez daha Türk gençliğinin ve Türk milletinin iradesini beyan etmiş bulunmaktayız. Kararlılığımız sürüyor. Emperyalizme karşı mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz ve emperyalizmi bu topraklardan sileceğiz."
(Nuri Pir/İHA)


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