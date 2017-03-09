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ABD Kosova'da ordu kurulmasını istemiyor
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ABD Kosova'da ordu kurulmasını istemiyor

ABD'nin Kosova Büyükelçiliği, Priştine yönetiminin Kosova Güvenlik Gücü'nü (FSK) orduya dönüştürme kararının 'endişe verici' olduğunu savundu.

ABD'nin Kosova Büyükelçiliği, Priştine yönetiminin Kosova Güvenlik Gücü'nü (FSK) orduya dönüştürme kararının "endişe verici" olduğunu savundu.
ABD'nin Kosova Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) anayasa değişikliği yapılmaksızın Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne dönüştürülmesine ilişkin hamlenin ABD'yi endişelendirdiğini ifade etti. Açıklamada, "Kosova Güvenlik Gücü'nün NATO standartlarında çok milletli bir güce tedricen ve şeffaf bir şekilde dönüştürülmesini destekliyoruz. Fakat bu değişim Kosova Anayasası'na uygun bir şekilde ve Kosova'nın çok milletli demokrasisini aksettirecek kapsayıcı ve tarafların temsil edildiği bir siyasi süreç yoluyla olmalıdır. Kosova Güvenlik Gücü'nün ülke güvenliğini güçlendirecek, bölgenin istikrarına katkı sağlayacak ve Kosova'nın Avro-Atlantik entegrasyonunu destekleyecek bir şekilde dönüşümü hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Birlikte tüm taraflara danışılacak bir sürece dahil olmaya da hazırız. Halihazırda teklif edilen kanunun kabul edilmesi, bizleri işbirliğimizi ve Kosova'nın güvenlik güçlerine uzun zamandır sunduğumuz desteği gözden geçirmeye zorlayacaktır" denildi.
(İbrahim Aydoğan / İHA)

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