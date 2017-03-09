ABD Kongresi'nden Pentagon'a yasak

ABD Kongresi Pentagon'un, Rus silah şirketi Rosoboronexport ile çalışmasını yasakladı.

ABD Kongresi Pentagon'un, Rus silah şirketi Rosoboronexport ile çalışmasını yasakladı.

ABD Kongresi, Pentagon'un Rus silah şirketi Rosoboronexport ile çalışmasını yasakladı. ABD Kongresi bu karara bütçe harcamalarını gerekçe gösterdi. Karar üzerine Rosoboronexport resmi temsilcisi, yaptığı açıklamada, Rosoboronexport ile Pentagon'un işbirliği yasağının uzun zaman önce getirildiğini, yeni kısıtlamaların getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)