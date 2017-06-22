ABD: Katar'a sunulacak istekler listesi makul olmalı

ABD, Katar'a sunulacak istekler listesinin makul olması gerektiğini söyledi.
ABD, Katar'a sunulacak istekler listesinin makul olması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'dan istediklerinin bir listesini hazırladığını, bunların makul ve uygulanabilir olmasını umduğunu söyledi. Tillerson, Suudi, Arabistan, Emirlikler, Mısır ve Bahreyn'in bir istekler listesi hazırladığını anladıklarını, Yakın zamanda Katar'a sunulacak olan bu istekler listesinin makul ve uygulanabilir olmasını umduğunu söyledi. Tillerson, Kuveyt'in krizi çözmek için yaptığı arabuluculuk çalışmalarını ABD'nin desteklediğini söyledi. Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin duruşunu Doha'nın iyi karşıladığını söyledi.
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