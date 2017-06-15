ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda, 'Üzerimde bomba var' diyerek paniğe yol açan şahsın işlemleri sırasında sıkıntı yaşaması üzerine böyle dediği öğrenildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda, "Üzerimde bomba var" diyerek paniğe yol açan şahsın işlemleri sırasında sıkıntı yaşaması üzerine böyle dediği öğrenildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen İran asıllı ABD vatandaşı olduğu öğrenilen Sulaş Seferi. "üzerimde bomba var" diyerek paniğe yol açmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın, İl Göç idaresi tarafından işlemlerini yaptırmak üzere ABD konsolosluğuna gönderildiği öğrenildi. Yapılan incelmede üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şahsın işlemleri sırasında sıkıntı yaşaması üzerine bu yola başvurduğu öğrenildi.

(Murat Delice - Ufuk Kıvık/İHA)