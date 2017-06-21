ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü

Açıklamada "F-15E savaş uçağı Koalisyon mevzilerine ilerleyen ve düşmanca niyet sergileyen silahlı İHA'yı fark edince yolunu kesti. Yolunu değiştirmeden ilerlemeyi sürdürünce düşürüldü" dedi.

Koalisyon, İHA'nın İran yapımı Shaheed-129 modeli olduğunu ve olayın El Tanf yakınlarında gerçekleştiğini de belirtti.

RUSYA İLE DE GERİLİM YAŞANMIŞTI

ABD savaş uçağı, 18 Haziran'da Tabka kenti yakınlarında Suriye'ye ait bir Su-22 savaş uçağını düşürmüş, bu olay sonrası Rusya ile ipler gerilmişti. Rusya, 'hava uçuşlarna dair ABD ile süren tüm iletişimi' kesmiş, Fırat'ın batısına geçecek olan tüm unsurların da vurulacağını söylemişti.