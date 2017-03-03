ABD: Irak ve Suriye'de 15 bin DEAŞ militanı var

Irak'taki milletler arası koalisyon güçleri komutanı General Stephen Townsed, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, istihbarat ajanlarının son yaptığı tespitlere göre Irak ve Suriye'de yaklaşık 12 bin ila 15 bin arasında DEAŞ militanının olduğunu söyledi.

Irak'taki milletler arası koalisyon güçleri komutanı General Stephen Townsed, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, istihbarat ajanlarının son yaptığı tespitlere göre Irak ve Suriye'de yaklaşık 12 bin ila 15 bin arasında DEAŞ militanının olduğunu söyledi.

Bu sayının 2015 ve 2016 yıllarında 20 bin ila 30 bin civarında olduğunu hatırlatan Stephen Townsend, DEAŞ'ın komuta kademesinin büyük darbe aldığını, son aylarda, DEAŞ'ın lideri Abu Bekir El Bağdadi'ye yakın olan bütün militanların öldürüldüğünü sözlerine ilave etti.

Diğer taraftan, ABD'li general Joseph Martin, DEAŞ mensuplarının öldürüldüğü Doğu Musul sokaklarında tur attı.

Birleşik Polis Güçleri, Musul'da, DEAŞ'ın yaklaşık 140 cm boyunda roketler ürettiği bir ev tespit etti. Diğer bir evde ise her türlü patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir DEAŞ intihar bombacısı, içi patlayıcı dolu variller bulunan zırhlı bir araçta, bombaları patlatamadan öldürüldü.

