Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ile yaşamakta olduğumuz sorunlar geçicidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD programı kapsamında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümünde minnetle andıklarını belirterek, "Cumhuriyetin ilanı ile birlikte mili iradeyi, adaleti, insan hak ve özgürlüklerini, çoğulcu demokratik prensipleri ülkemiz için hedef gösteren Atatürk, milletimizi bu ideal etrafında birleştirmiştir. Cumhuriyetimiz bugün gelişen demokrasisiyle, hukuk devleti hüviyetiyle birlikte daha güçlü bir şekilde muasır medeniyetler hedefine doğru ilerlemektedir" dedi.



"ABD İLE YAŞAMAKTA OLDUĞUMUZ SORUNLAR GEÇİCİDİR"

ABD-Türkiye ilişkilerine değinen Başbakan Yıldırım, "Küresel teröre karşı bütün ülkeler birbirinin hukukuna saygı göstermek zorundadır. Teröre karşı uluslararası alanda yalnız bırakılan Türkiye, terörden muzdarip bütün toplumların acısını en iyi şekilde anlamaktadır. Kısacası küresel gelişmeler oldukça karmaşık ve tehlikeli bir seyir izliyor. Bu durum maalesef ister istemez ülkeler arasındaki ilişkilere de yansımaktadır. Bu noktada uzun yıllara dayanan dostluğa sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile ilişkilerimizin durumuna kısaca değinmek istiyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere ABD ile aramızda ortak değerlere müşterek çıkarlara dayalı güçlü, kalıcı ve kapsamlı ilişkiler mevcuttur. Esas itibariyle bugün küresel ve bölgesel anlamda yaşanan olumsuz gelişmeler artan istikrarsızlık bu ilişkileri her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşamakta olduğumuz sorunlar geçicidir. Türkiye'nin dostluğu her zaman bütün müttefiklerimiz için önemli ve kıymetlidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün prensibi yurtta sulh, cihanda sulhtur. Bu prensipten hareketle, bütün haksızlıklara karşı duruyor, bütün mazlumlara kucak açıyoruz, bölgesel ve küresel barış için insanlık adına büyük bedeller ödüyor, yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insana evimizi açıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu bizi suçlayanlar yeryüzünde yaşanan acılar için bir kendilerinin ne yaptığına ne yapmadığına baksınlar, ondan sonra karar versinler" dedi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da katıldı.