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ABD ile Almanya arasında gerginlik tırmanıyor
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ABD ile Almanya arasında gerginlik tırmanıyor

Almanya Başkanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında twitt gerginliği artırıyor. Merkel'in 'Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız' sözlerine dakikalar sonra Trump, Twitter'dan sert yanıt verdi.

Almanya Başkanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında twitt gerginliği artırıyor. Merkel'in "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" sözlerine dakikalar sonra Trump, Twitter'dan sert yanıt verdi.
ABD ile Almanya arasında G7 Zirvesi'nde başlayan gerginlik, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın attığı twittle giderek tırmandı. Merkel, G7 Zirvesi'nde "Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar geride kaldı. Son günlerde bunu daha yakından gördüm. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız" diyerek, ABD ve İngiltere'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı Trump, Merkel'in sözlerine karşılık resmi Twitter hesabından, "Almanya ile devasa ticaret açığımız var. Bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" mesajını yayınladı.

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