ABD Hava Kuvvetleri'nden aldığı ödülleri çöpe attı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan emekli Hava Astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, 1985-1986 yıllarında Amerika'nın California eyaletinde görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından verilen ödül ve takdir belgelerini 'böyle dost olmaz olsun' diyerek çöpe attı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan emekli Hava Astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, 1985-1986 yıllarında Amerika'nın California eyaletinde görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri tarafından verilen ödül ve takdir belgelerini "böyle dost olmaz olsun" diyerek çöpe attı.

Emekli Hava Astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, son günlerde ABD'nin YPG ve PYD gibi terör örgütlerine verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, böyle bir girişimi uygun bulduğunu belirtti. Koyuncu, Amerika'nın terör örgütlerine verdiği desteğin dostluğa uymadığını belirterek, ABD tarafından verilen ödül, taltif ve dostluk belgelerini kendi elleri ile çöpe attı. Yaptığı bu ilginç girişimle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Koyuncu şunları söyledi:

"Tarafıma verilen belgelerin dostlukla ilgili bir anlamı kalmadı. Bu belgelerin hatıralarım arasında hiç bir anlam ifade etmediğini anladım ve bu yüzden çöpe atma kararı aldım. Şunu belirtmek isterim ki çağrıldığım taktirde vatan için seve seve görev yapmaya bir kez daha hazırım. Vatan hainlerine destek veren hainlerle mücadeleye hazırım."

(Mücahit Kuzu / İHA)