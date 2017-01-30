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ABD halkından Trump'ın kızına sert eleştiriler
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ABD halkından Trump'ın kızına sert eleştiriler

ABD'de Donald Trump'ın göçmen yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından başlayan protesto gösterileri sırasında, Trump'ın kızı İvanka'nın eşi ile katıldığı galadan fotoğraf paylaşması Amerikan halkının eleştirilerine neden oldu.

ABD'de Donald Trump'ın göçmen yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından başlayan protesto gösterileri sırasında, Trump'ın kızı İvanka'nın eşi ile katıldığı galadan fotoğraf paylaşması Amerikan halkının eleştirilerine neden oldu.
ABD'de Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump ve ailesi seçimlerin yapıldığı günden beri eleştiri oklarının hedefinde. "Bizim başkanımız değilsin" sloganlarıyla günlerce sokakları dolduran protestocular, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni esnasında da sessiz kalmamıştı. Trump'ın Cuma günü göçmen yasağını imzalaması yaşanan gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Vizeleri ve yeşil kartları olmasına rağmen ülkeye alınmayan bazı turistlerin gözaltına alınmasının ardından binlerce kişi havalimanlarında koştu. Trump karşıtı sloganlar atan kalabalık yeni başkanlarını protesto etti.

"ŞAKA YAPIYOR OLMALISIN"
Yaşanan gelişmelerde bu kez eleştirilerin hedefi Trump'ın kızı Ivanka Trump oldu. Sosyal medya hesaplarından eşi ile katıldığı galadan fotoğraf paylaşan Ivanka, Amerikan halkının sert ifadeleriyle karşılaştı. Twitter kullanıcıları İvanka'nın fotoğrafının altına, "Binlerce aile babanız yüzünden parçalandı. Ancak hoş elbise. Partide iyi eğlenceler", "Şaka yapıyor olmalısın", "Ülkemizin temsil ettiği değerlere ihanet edilirken Trump'ın kızının gecesinin eğlenceli geçmesinden memnunuz" yorumları bırakıldı.
Aynı fotoğrafı Instagram hesabında da paylaşan Ivanka bu kez daha sert eleştirilerle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Ivanka Trump'ın fotoğrafına, "Kek yemesine izin verin" , "Utan, utan, utan", "Baban Müslüman oldukları için binlerce masum insanın hayatını mahvediyor ve siz cahil aptallar süslü hayatınıza devam ediyorsunuz. Adalet mi?", "Baban Amerika'yı bölüyor. Amerika, babandan önce daha iyiydi. Ticaretle uğraşmalı, siyasetle değil. Para, merhameti satın alamaz" yorumları yapıldı.
(Muhammed Mollaoğlu/İHA)


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