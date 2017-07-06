ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, gerekirse ABD'nin Kuzey Kore'nin füze tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini savunacağını ancak ticari baskıyı tercih ettiğini söyledi.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, gerekirse ABD'nin Kuzey Kore'nin füze tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini savunacağını ancak ticari baskıyı tercih ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesinin ardından olağanüstü toplanan BM güvenlik konseyi toplantısında bir konuşma yapan ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, dünyanın tehlikeli bir yer haline geldiğini ve barışın sağlanmasında Çin'in kilit role sahip olduğunu söyledi.

Nikki Haley, Çin'in Kuzey Kore ile ticarette yüzde 90 sorumlu olduğuna işaret ederek, Çin'in BM'in Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal etmesi durumunda ABD ile ticaretini büyük bir riske atacağı uyarısında bulundu.

Nikki ABD'nin çatışma aramadığını aslında çatışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi .

Nikki Haley, balistik füze fırlatmanın net ve keskin bir askeri tırmanış olduğunu, gerekirse ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için dikkate değer bir askeri güç kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Halley, ancak, Trump yönetiminin bu yönde hareket etmeyi tercih etmediğini, ABD ve müttefiklerine karşı tehdit oluşturanlara karşı ticari alandaki gücünü kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

ABD'nin yakın zamana kadar, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak nükleer silah geliştirmesini önlemede Çin'i bir ortak olarak gördüğüne dikkat çekildi. Anca, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı yaptırımlarını yoğunlaştırmada isteksiz olması Donald Trump'ın rahatsızlığını ifade etmesine yol açtı.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek, Kuzey Kore ile ticarete izin veren hatta teşvik eden ülkelerin bulunduğunu söyledi. Haley, bu ülkelerin ABD ile de ticari anlaşmalarını sürdürme isteğinde bulunduklarına dikkat çekerek, bunun olmayacağına vurgu yaparak, "Ülkeler milletlerarası güvenlik tehditlerini ciddiye almayınca bizim tavrımız ticari değişimlerdir" dedi.

Haley, BM'nin aldığı 7 kararın Kuzey Kore'yi yıkıcı yoldan çevirmediğini, bu kararların uygulanmasının çoğunun onunla büyük ticaret yapan Çin'in üzerine düştüğünü söyledi.

Haley, önümüzdeki günlerde ABD'nin, Kuzey Kore'nin tırmanışına uygun bir oranda milletlerarası cevabı gerektirecek yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararı için harekete geçeceğini söyledi.

