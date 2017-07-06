Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, gerekirse ABD'nin Kuzey Kore'nin füze tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini savunacağını ancak ticari baskıyı tercih ettiğini söyledi.

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, gerekirse ABD'nin Kuzey Kore'nin füze tehdidine karşı kendisini ve müttefiklerini savunacağını ancak ticari baskıyı tercih ettiğini söyledi.
Kuzey Kore'nin başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesinin ardından olağanüstü toplanan BM güvenlik konseyi toplantısında bir konuşma yapan ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, dünyanın tehlikeli bir yer haline geldiğini ve barışın sağlanmasında Çin'in kilit role sahip olduğunu söyledi.
Nikki Haley, Çin'in Kuzey Kore ile ticarette yüzde 90 sorumlu olduğuna işaret ederek, Çin'in BM'in Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal etmesi durumunda ABD ile ticaretini büyük bir riske atacağı uyarısında bulundu.
Nikki ABD'nin çatışma aramadığını aslında çatışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi .
Nikki Haley, balistik füze fırlatmanın net ve keskin bir askeri tırmanış olduğunu, gerekirse ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için dikkate değer bir askeri güç kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Halley, ancak, Trump yönetiminin bu yönde hareket etmeyi tercih etmediğini, ABD ve müttefiklerine karşı tehdit oluşturanlara karşı ticari alandaki gücünü kullanmayı tercih ettiğini söyledi.
ABD'nin yakın zamana kadar, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak nükleer silah geliştirmesini önlemede Çin'i bir ortak olarak gördüğüne dikkat çekildi. Anca, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı yaptırımlarını yoğunlaştırmada isteksiz olması Donald Trump'ın rahatsızlığını ifade etmesine yol açtı.
Haley, BM Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek, Kuzey Kore ile ticarete izin veren hatta teşvik eden ülkelerin bulunduğunu söyledi. Haley, bu ülkelerin ABD ile de ticari anlaşmalarını sürdürme isteğinde bulunduklarına dikkat çekerek, bunun olmayacağına vurgu yaparak, "Ülkeler milletlerarası güvenlik tehditlerini ciddiye almayınca bizim tavrımız ticari değişimlerdir" dedi.
Haley, BM'nin aldığı 7 kararın Kuzey Kore'yi yıkıcı yoldan çevirmediğini, bu kararların uygulanmasının çoğunun onunla büyük ticaret yapan Çin'in üzerine düştüğünü söyledi.
Haley, önümüzdeki günlerde ABD'nin, Kuzey Kore'nin tırmanışına uygun bir oranda milletlerarası cevabı gerektirecek yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararı için harekete geçeceğini söyledi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dolar 3,63'ü aştı
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dolar 3,63'ü aştı
Dolar 3,63'ü aştı
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
'Karnınız açken asitli içecek tüketmeyin uyarısı
'Karnınız açken asitli içecek tüketmeyin uyarısı
ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız
ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız
Yangına değil sporcuları serinletmeye gittiler
Yangına değil sporcuları serinletmeye gittiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı
103 yıllık top mermisini kesti, hayatını kaybetti
103 yıllık top mermisini kesti, hayatını kaybetti
İbrahim Kalın'ın kızının nikahında devletin zirvesi şahitlik etti
İbrahim Kalın'ın kızının nikahında devletin zirvesi şahitlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English