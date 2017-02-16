ABD Genellkurmay Başkanı Joseph Dunford Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin ABD ile Suriye'de DEAŞ'la mücadele ve Rakka operasyonu gibi konularda izleyecekleri yol belirsizliği sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı James Mattis ile NATO toplantısındaki görüşmesinin ardından şimdi de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara'ya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, 'Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye'de olacak ve Genelkurmay başkanımızla görüşecek. Rakka operasyonunu birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Önümüzdeki günler ABD'nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır.' dedi.

Bu arada bir Rus askeri heyeti yarın TSK birimleri ile Türkiye'de gerçekleştirdikleri ziyareti tamamlamış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz ay Rusya Federasyonu ile askeri mutabakat imzalamıştı.