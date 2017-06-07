ABD Esed'i vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, El-Tanf bölgesinde Esed yanlısı milisleri vurdu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, El-Tanf bölgesinde Esed yanlısı milisleri vurdu. ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Badia adasındaki El-Tanf bölgesinde, Esed yanlısı İranlı milisleri vurdu. Koalisyon güçlerinin, bölgeye düzenlediği 2'nci hava saldırısında, 60 milisten 15'i öldürüldü. Koalisyon güçleri, bölgedeki birçok askeri aracın da imha edildiğini bildirdi. Öte yandan, Doğu Aslanlar Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yayınlanan ortak bildiride, Esad güçlerinin Suweida ve Şam'ın kırsal kesiminde büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve ekip ekseninde ilerleme kaydettikleri bildirildi. (Abu Mucahit El Halebi /İHA)
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