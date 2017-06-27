ABD Esed'i uyardı

ABD, Suriye'de yeniden kimyasal saldırı gerçekleştirilmeme konusunda Esed rejimine uyarıda bulunarak, 'Bunun bedelini ağır öderler' dedi.
ABD, Suriye'de yeniden kimyasal saldırı gerçekleştirilmeme konusunda Esed rejimine uyarıda bulunarak, "Bunun bedelini ağır öderler" dedi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için Suriye'de olan Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce de belirttiği gibi, eğer Esad kimyasal silah kullanarak başka bir toplu katliam saldırısı yaparsa o ve onun ordusu bunun bedelini ağır öder" ifadeleri kullanıldı.
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