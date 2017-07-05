ABD, El-Shabaab militanlarını vurdu

ABD ordusu, Somali'deki terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi.

ABD ordusu, Somali'deki terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi.

ABD Ordusu, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 300 mil uzaklıktaki bölgede bulunan terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi. ABD ordusunun Afrika Komutanlığı, öldürülen militan sayısına ilişkin detay vermeden, "Operasyonun sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz ve uygun olarak ek bilgi sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

