ABD, El-Shabaab militanlarını vurdu

ABD ordusu, Somali'deki terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi.
ABD ordusu, Somali'deki terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi. ABD Ordusu, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 300 mil uzaklıktaki bölgede bulunan terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Shabaab militan gruplarına saldırı düzenledi. ABD ordusunun Afrika Komutanlığı, öldürülen militan sayısına ilişkin detay vermeden, "Operasyonun sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz ve uygun olarak ek bilgi sağlayacağız" açıklamasını yaptı.
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