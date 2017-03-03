ABD El Kaide'yi vurdu: 4 ölü

ABD,Yemen'in Ebyen şehrinde insansız hava aracı ile El Kaide'ye ait bir aracı bombaladı. Araç içinde bulunan 4 El Kaide mensubu öldü.

ABD,Yemen'in Ebyen şehrinde insansız hava aracı ile El Kaide'ye ait bir aracı bombaladı. Araç içinde bulunan 4 El Kaide mensubu öldü.

Mahalli haber kaynaklarından alının bilgiye göre, Ebyen şehrinin merkezi Zencibar'ın doğusunda El Vaziğ semtinde insansız araçla yapılan saldırıda 4 El Kaide mensubu öldürüldü. İnsansız hava aracından içinde El Kaide elemanlarının bulunduğu araca yapılan saldırıda araçtaki 4 kişinin kömürleşmiş cesetleri çevredeki köylüler tarafından bulundu. Cesetler daha sonra El Kaide militanlarınca bilinmeyen bir yere götürüldü.

Pentagon, Amerikan helikopter ve insansız hava araçlarının Yemen'de Ebyen, Beyda ve Şebve'de El Kaide hedeflerine yirmiden fazla bombardıman yaptığını, 3 binanın tahrip olduğunu, bir benzin istasyonu ve silah deposunun isabet aldığını açıkladı. Pentagon, saldırıların Yemen hükumeti ile işbirliği içinde yapıldığı, El Kaide'nin tesislerinin ve altı yapılarının bombalandığını kaydetti.

(Muhammet Errumeym / İHA)