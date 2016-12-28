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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry:'İki devletli çözümün geleceği tehlikede'
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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry:'İki devletli çözümün geleceği tehlikede'

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, 'İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur.' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili Bakanlık'ta basın toplantısı düzenledi.

BMGK'daki oylamanın Amerikan değerlerini yansıttığını ve alınan kararın arkasında olduklarını kaydeden Kerry, "BM'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." dedi.

"İki devletli çözümün geleceği tehlikede"

"İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur." ifadesini kullanan Kerry, İsrail'in yeni yerleşim yerleri kararlarının, iki devletli çözümün geleceğini "ciddi şekilde tehlikeye attığını" vurguladı.

Yeni yerleşim yerleri inşa etmenin İsrail'in güvenliğiyle alakalı olmadığını belirten Kerry, bilakis korunması gereken alanın büyümesi sebebiyle İsrail güvenlik güçlerinin yükünün arttığını belirtti. Kerry, yeni yerleşim yerlerini savunan liderlerin, Filistinlilerin meşru taleplerini görmezden geldiklerini ve ideolojik buyruklarla hareket ettiklerini kaydetti.

"Netanyahu hükümeti, en sağcı yönetim"

BMGK'daki tasarıyı veto etmeyen Obama yönetimini ciddi şekilde eleştiren İsrail yönetimine "sert çıkan" Kerry, "Netanyahu hükümeti, en aşırı unsurlarla hareket eden İsrail tarihinin en sağcı yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Kerry, bazı liderlerin ABD'nin dostluğunu "kayıtsız ve şartsız" zannettiğini, ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, daha önce de BMGK'da İsrail aleyhine kararları veto etmeyen Amerikan başkanları olduğunu hatırlattı.

George W. Bush döneminde İsrail'in karşı çıktığı 6 kararın BMGK'dan geçtiğini anımsatan Kerry, Obama'nın bu denli eleştirilmesinin yanlış olduğunu savundu.

"Hem Yahudi hem de demokratik devlet olunmaz"

İsrail'in aynı anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet olamayacağını dile getiren Kerry, ikisinin bir arada olamayacağını ve böyle bir yaklaşımın barışı getirmeyeceğini vurguladı.

Kudüs'ün iki toplumun ortak bölgesi olarak kalması gerektiğini de dile getiren Kerry, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması görüşünü savunan ve 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump'ın yaklaşımına katılmadığını da dile getirmiş oldu.

Geçen cuma günü BMGK'da kabul edilen ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen kararı veto etmeyip çekimser kalan ABD yönetimi, hem 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump, hem de Netanyahu hükümeti tarafından ciddi şekilde eleştirilmişti.
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