ABD'den YPG'ye destek sözü!

Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizlemesinin ardından sıra Münbiç ve Rakka'ya geldi.
Türkiye, Rakka'nın DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi için önce Münbiç'in PYD'li teröristlerden arındırılması gerektiğini açıklamasının ardından ABD harekete geçti. ABD Senatosu silahlı hizmetler komitesi başkanı McCain'den sonra, ABD Merkez Kuvvet Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel de dün Kobane'ye gitti.
PYD'E SİLAH DESTEĞİ SÖZÜ
Joseph Votel'in, Rojava'da PYD'li teröristlerle Rakka operasyonu ve silah yardımı konularını görüştüğü ortaya çıktı.
DSG Sözcüsü Telal Silo, bugün düzenlediği basın toplantısında, Joseph Votel'ın Rojava'da kendilerini ziyaret ettiğini söyledi. Telal Silo, “Joseph Votel bugün Rojava'da bizleri ziyaret etti. Yaptığımız görüşmede bizlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi” dedi.
Amerikan Merkez Komutanlığı Votel'in ziyareti sonrası paylaştığı fotoğraf...
GÖRÜŞME SONRASI PYD'YE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI
ABD CENTCOM komutanı General Votel'in Tel Abyad-Kobani'de PKK'nın Suriye kolu YPG ile yaptığı görüşme sonrası, "Cougar MRAP" tipi zırhlıların YPG bölgesine sevkiyatı görüntülendi.