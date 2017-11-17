ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını söyledi.

Defense News'e konuşan Heidi Grant, Türkiye'ye S-400 sistemleri alımı konusunda uyarılarda bulundu.

NATO TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM KISITLANABİLİR

Grant, "Eğer Türkiye S-400'leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir" dedi.

'S-400'LERİN ARDINDAN BAŞKA RUS SİLAHLARI DA GELECEK'

S-400'lerin alındıktan sonra sıra alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerine gelecek. S-400'ler, ona uyumlu silahlarla desteklenecek. Aynı Yunanistan'da S-300 alımını başka silahların takip etmiş olması gibi…