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ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
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ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'den Rıza Sarraf'ın sağlık durumuna ilişkin yanıt geldiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili ABD'ye verilen notaya ilişkin, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığına bir bilgi ulaşmıştır." dedi.

Türk Dışişleri, ABD'ye yazılı nota verip ABD'yi dolandırma, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları yöneltilen Rıza Sarraf hakkında bilgi istedi.

'NOTAYI ÇARPITIYORLAR'

Kendisinden bir süre haber alınamadığı iddia edilen Sarraf için ABD'den yanıt geldi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Rıza Sarraf bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Birkaç gündür basında Rıza Sarraf'dan haber alınamadığı yönünde haberler çıktı. Avukatı da bu yönde açıklama yaptı. Bunun üzerine Türk Hükümeti ABD'ye nota vermiştir, vatandaşımızın durumu hakkında bilgi almak için. Bazı çevreler bu notayı çarpıtıyor. Nota aslında bir diplomatik yazışma usulüdür. Bizden de bilgi almak istediklerinde başka ülkeler nota veriyorlar. Nota diplomatik yazışma usulüdür ve yapılan da budur. ABD'den bir sözlü cevap gelmiştir ve Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir."
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