ABD'den Türkiye'ye PYD/PKK mektubu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a terör örgütü PYD/PKK'ya hangi silahların gönderildiğine ilişkin mektup gönderdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a terör örgütü PYD/PKK'ya hangi silahların gönderildiğine ilişkin mektup gönderdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a terör örgütü PYD/PKK'ya sağlanan silahlarla ilgili mektup gönderdiğini açıkladı. Dunford, Ulusal Basın Kulübünün öğle yemeğinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, "Biz onlara operasyonumuzun kilit unsurlarından birinin görevimizi Türkiye ile ilişkilerimizi bozmadan tamamlamak olduğunu aktardık. Dolayısıyla Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Yaptıklarımızı onlara tam olarak rutin bir şekilde rapor ediyoruz. Verdiğimiz silah tipleri ile ilgili şeffafız ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiğimiz silahların sadece ve sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye'ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız" dedi.

Dunford, PYD/PKK'ya sağlanan silahlarla ilgili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile de görüştüklerini bildirdi. Dunford, "Bakan Mattis önümüzdeki hafta Avrupa'da Türk mevkidaşı ile bir kez daha görüşecek ve bu konu üzerinden tekrar geçecek. Geçen perşembe günü de Türk mevkidaşına rutin bilgi vermek amacıyla detaylı bir mektup yazdı" dedi.

