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ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!
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ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!

ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Erdoğan’ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı. ABD ayrıca, Türkiye'den gelen kargo uçaklarına ve Türk mallarına uygulanan 'arama ve kontrol seviyesini' de yükseltti.

Amerikan haber ajansı AP, ABD'den Türkiye'ye Erdoğan'ın koruma ekibinin kullanması için yapılması planlanan 1.2 milyon dolarlık yarı otomatik tabanca ve mühimmat satışının durdurulmuş olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın korumalarına yeni silah satışını engellemek üzere düzenlenen tasarıyı Demokrat Partili Senatörler Patrick Leahy ve Chris Van Hollen hazırladı.

SİLAH SATIŞI YASAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Van Hollen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel korumalarının, Amerikan topraklarında barışçıl Amerikalı protestoculara saldırmasına izin vermeyeceğiz ve onlar bunu yaparken onlara kesinlikle silah satmayacağız” diye konuştu. Van Hollen, Senatör Leahy ve kendisinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ile birlikte, bu korumaların bağlı olduğu kurumun bu eylemlerden sorumlu tutulması için çalışacaklarını söyledi.

TASARI SENATOYA GİDECEK

Van Hollen, polisin muhaliflerin bastırılması için Erdoğan'a yardım ettiğini öne sürdü. Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçi vekil Dave Trott ise “Bu silah satışını bloke etmemiz ve Erdoğan'ı işaret ederek ona, stratejik bir yer olmanın Türkiye'yi hukukun üstüne çıkarmadığını söylememiz gerekiyor” dedi. Erdoğan'ı koruyan polislere silah satışını yasaklayan düzenleme bir bütçe tasarısının parçası olarak Senato'ya gidecek.

ABD, Türkiye'den havayoluyla gelen malları daha kapsamlı taramaya tabi tutacak. Alınacak ek önlemlerle ilgili henüz detaylı bilgi verilmezken, detaylı aramaların sadece Türkiye'den gelen kargo uçaklarına uygulanacağı belirtiliyor.

ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), Türkiye'den gelen hava kargonun daha sıkı taramadan geçirilmesi için yeni kurallar uyguluyor. TSA, yaptığı açıklamada Türkiye tarafından hali hazırda uygulanan önlemlere ek olarak ABD'ye gidecek hava kargonun özel röntgen cihazlarından geçirilmesi ve kontrol edilecek ‘Hava Kargo İlerleme Tarama Programı' uygulanacağını bildirdi. Reuters'a konuşan TSA sözcüsü Michael England, değişikliğin gerekçesini, “Gelişmekte olan kargo tehditlerine yeterince hitap etmesi ve küresel havacılık güvenliğinin temelini yükseltmesi” olarak açıkladı. Denetlemenin sadece Türkiye'den gelen kargo uçaklarında uygulanacağı belirtiliyor.

Yetkililer, yeni güvenlik talimatı kararının istihbarat raporları ve Avustralya'da Etihad Havayolları uçağına bomba yerleştirme girişimi sonrası alındığına dikkat çekti. 15 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda, el yapımı bomba bir bavul içindeki et kıyma makinesinin içine yerleştirilerek Etihad Havayolları'na ait Sydney'den havalanacak uçağa sokulmak istenmiş, zanlı iki kardeş uçağa binemeden polis tarafından engellenmişti. Avustralya Polisi, patlayıcıların Türkiye'den postalandığını tespit ettiklerini ileri sürmüştü.

İHRACATI ETKİLEMEZ

Uzmanlar, bu kararın kısa vadede hava kargo operasyonunu veya ihracatı etkilemeyeceğine dikkat çekiyor. Yerde uygulanacak güvenlik uygulamaları geçmişte yolcular için geçerli kabine alınacak elektronik eşyalara getirilen sınırlama gibi ek önlemlerle karşılanabileceği ifade ediliyor. Elektronik yasağında alınan ek önlemlerle yolcu kaybetmeden bu kriz atlatılmıştı.

KARGO UÇAKLARINDA DETAYLI TARAMA NASIL OLACAK?

TSA'nın açıklamasının ardından gözler kargo şirketlerine çevrilirken, yetkililer henüz ABD'den kendilerine bir yazı gelmediğini dile getiriyor. Türk kargo uçaklarına ABD'de yapılacak denetimler ise şöyle sıralanıyor:
- Güvenliğin artırılması için uçaklara yüklenen hava kargo, daha hassas röntgen cihazlarından geçirilecek. Kontroller artırılacak.
- Patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpekler hava kargo terminallerinde arama yapacak. Mevcut aramaların da periyodu artırılacak.
- Amerikan havacılık otoritesi haberli ve habersiz hava kargolarıyla ilgili denetimlerini arttıracak.
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