ABD'den Türkiye'de terör saldırısı uyarısı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Şişli ve Mecidiyeköy'de terör saldırısı olabileceğini duyurdu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Şişli ve Mecidiyeköy'de terör saldırısı olabileceğini duyurdu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyararak Şişli ve Mecidiyeköy'de olası bir terör saldırısı ihtimalinin olduğunu belirtti. Twitter üzerinden yapılan açıklamada ABD vatandaşlarının Şişli'de bulunan Trump Towers'a 200 metre mesafedeki Ağaoğlu Sokak'tan uzak durmaları istendi.

