ABD'den şok Esed iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esed rejiminin, toplu ölümlerin kalıntılarını gizlemek için krematoryum kullandığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esed rejiminin, toplu ölümlerin kalıntılarını gizlemek için krematoryum kullandığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin hapishanelerde ölen binlerce mahkumun kalıntılarını imha etmek için askeri ceza evinde bir krematoryum kurduğunu ileri sürdü. ABD'nin Yakın Doğu Dışişleri Bakanlığı Bürosundan Sorumlu Sekreter Yardımcısı Stuart Jones, "2013'ten itibaren Suriye rejimi, Saydnaya hapishanesindeki bir binayı, krematoryum olduğuna inandığımız şeyleri destekleyecek şekilde değiştirdi. Rejimin birçok zulmü belgelenmiş olsa da, bir krematoryumun inşasının Saydnaya'da yaşanan toplu katliamların örtbas etmek için yapılmış olduğuna inanıyoruz "dedi.

Jones, Washington'un bilgileri güvenilir insani yardım ajanslarından ve ABD "istihbarat topluluğu"ndan elde ettiğini ve günde yaklaşık 50 kişinin Saydnaya'ya asıldığının düşünüldüğünü dile getirdi.

Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı raporda Suriye'deki hapishanelerde 2011-2015 yılları arasında 5-11 bin arasında insanın hayatını kaybettiğini aktardı.

