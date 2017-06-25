ABD'den kritik Katar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a boykot uygulayan Arap ülkelerinin bir çözüme ulaşılması için birlikte oturup konuşmaları gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a boykot uygulayan Arap ülkelerinin bir çözüme ulaşılması için birlikte oturup konuşmaları gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a boykot uygulayan 4 Arap ülkesinin bir çözüme ulaşılması için oturup birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi. "Bir sonraki verimli adım, ülkelerin birlikte oturup bu konuşmaya devam etmeleri olacaktır" diyen Tillerson, "Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın terörizmi durdurmak ve aşırılığa karşı koymak için herkesin kabul ettiği bir hedef doğrultusunda birlikte çalıştıklarında daha güçlü olduklarına inanıyoruz" dedi.

Tillerson,"Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt aracılığıyla Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

