ABD'den Kıbrıs sürecine destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak Kıbrıs sürecini desteklediğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak Kıbrıs sürecini desteklediğini ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pence, telefon görüşmesinde Kıbrıs sürecini desteklediğini yineledi. Liderler konferansın önemli ve yitirilmemesi gereken fırsat olduğu konusunda hem fikir oldu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.