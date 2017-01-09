09.01.2017 21:51 ABD'den İran botlarına uyarı ateşi

Amerika Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki İran botlarına uyarı ateşi yapıldığını açıkladı. Amerika Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki İran botlarına uyarı ateşi yapıldığını açıkladı.

Amerikan donanması ve İran İslam Cumhuriyet Muhafızları deniz gücü arasında gerginlik yaşandı. Amerikan savaş gemisi tarafından 4 İran hızlı taarruz botuna önce telsiz mesajlarıyla uyarıldı. İrtibat sağlanamayınca uyarı fişekleri ateşlendi. İran teknelerinin hız kesmemesi ve rotalarını değiştirmemesi üzerine deniz kuvvetlerine ait bir helikopter duman fişeği bıraktı. Bütün ikazlara rağmen sonuç alınamayınca

İran teknelerine üç uyarı atışı yapıldı. Amerikan destroyerine 800 metre mesafeye kadar yaklaşan botlar daha sonra hızla uzaklaştı. İran'dan bu konuya ilişkin şimdilik bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl da İran Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde kara sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerikan botlarına el koymuş ve 10 Amerikalı askeri bir süre rehin aldıktan sonra serbest bırakmıştı. Bölgede benzer bir gerilim son olarak Ağustos ayında yaşanmıştı.



