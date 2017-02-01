ABD'den flaş açıklama! Resmen uyarıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Tahran yönetimini, gerçekleştirdiği balistik füze denemesi nedeniyle uyardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, İran'ın balistik füze denemesi hakkında, "Bugün itibarıyla İran'ı resmen uyarıyoruz." açıklamasını yaptı. Açıklamayı Beyaz Saray sözcüsü yerine Ulusal Güvenlik Danışmanının yapması ise dikkat çekti.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuşan Flynn, İran'ın denemesini 'provokatif' olarak niteledi.

'İRAN BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR'

Balistik füze denemsinin yanı sıra Yemen'de Ensarullah Hareketi militanlarının Suudi savaş gemisini batırmasına değinen Flynn, "Bu iki olay, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştıran hareketlerini gösteriyor" dedi.

Flynn, uluslararası toplumun İran'ın tutumunu daha önce fark etmiş olması gerektiğini de kaydetti.

Flynn'in basın toplantısında söz alması alışılmış bir durum değil. Geleneksel olarak sadece Beyaz Saray sözcüsü kürsüde söz alıp gazetecilerin sorularını cevaplıyor.