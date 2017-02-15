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ABD'den Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye daha fazla destek
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ABD'den Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye daha fazla destek

ABD Savunma Bakanı Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyit etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Işık, yeni ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ilk kez bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çok yakın ve sıcak bir havada gerçekleşen ikili görüşmede, her iki bakan bütün önemli meseleleri samimiyetle değerlendirdi.

Bu ilk görüşmenin ardından düzenli bir şekilde diyalog kurmayı ve temasları sıkılaştırmayı kararlaştıran bakanlar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarında müzakere edilen konularda, Türk ve ABD tarafının tutumlarının büyük ölçüde benzeştiği saptamasını yaptı.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD'den daha fazla destek

ABD Savunma Bakanı Mattis, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacaklarını teyit etti.

Bakan Işık da SDG adı altında örgütlenen PYD/YPG'nin Suriye'de operasyonlarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Terörle mücadele operasyonları, bu şekilde başarılı olamaz; bir terör örgütü, başka terör örgütüne tercih edilemez." dedi.

Bakan Işık, temasları kapsamında ayrıca, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal Garcia, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, İngi̇ltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve Fransa Savunma Bakanı Jean-yvers Le Drian ile de görüştü.
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