ABD'den Bakan Işık'a PYD mektubu

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.

Mektupta Mattis, YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgiler verdi.

Daha önce Bakan Işık ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin, YPG'nin içinde yer aldığı SDG ile taktik bir ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkinin şeffaflığını sağlama arzusunda olduklarını belirttiğini aktaran Mattis, şeffaflığı sağlama konusundaki güvencesini bir kez daha teyit etti. Mattis, ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin DEAŞ'ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde bir stratejik ortaklık olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Işık'ın daha önce Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirdiği endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını anlatan Mattis, YPG'ye verilen malzemelerin listelerinin her ay düzenli olarak Türkiye'yle paylaşılacağını söyledi.

İlk envanter raporunun da bu ay gönderildiğini belirten Mattis, Mayıs sonunda YPG'ye sağlanan teçhizatla amaçlarının Rakka'nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğuna işaret etti.

Sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağı özellikle ifade eden Mattis, ayrıca dağıtılan silahların sadece Suriye sahasında kalmasını temin etmek için ABD'li danışmanların sahada görev yaptığının altını çizdi.

Türkiye ile planlı çalışma ve şeffaflık temelinde her türlü bilgi paylaşımının düzenli olarak yapılacağı garantisi veren Mattis, Rakka'yı ele geçirecek kuvvetin yüzde 80'ini Arapların oluşturacağını ve şehri elde tutacak kuvveti yine Araplardan teşkil edeceklerini kaydetti.

Mattis, DEAŞ'ı mağlup etmek için sahada YPG ile zorunlu bir işbirliklerinin olduğunu belirtti.

Mektupta Sn. Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık ile gelecek hafta Brüksel'de bir kez daha yüz yüze görüşmeyi çok arzuladığını ifade etti.

