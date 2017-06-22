Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü

ABD ordusu, terör örgütü El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, terör örgütü El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD ordusu, Yemen'de gerçekleştirilen hava saldırısında terör örgütü El Kaide'nin Şebve ili lideri Abu Khattab al Awlaqi'nin ve 2 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "El Kaide lideri al Awlaqi sivillere karşı terör saldırıları düzenlemekten sorumludur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Al Awlaqi'nin terörist kalesinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu ve örgütün üst düzey liderleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek Yemen'deki istikrarsızlığı arttırmak için çalıştığı ifade edildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
AB'den Rusya kararı
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir'de patlama
İzmir'de patlama
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış!
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost bildiklerimize sesleniyoruz, o terörist başını bize verin
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
Araç yakan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı
AB'den Rusya kararı
AB'den Rusya kararı
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Eski vekile FETÖ'den tutuklama
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
Aboubakarlı Kamerun fırsat tepti
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'
Rugbyde Eskişehir'e milli gurur
Rugbyde Eskişehir'e milli gurur
6 terörist daha teslim oldu
6 terörist daha teslim oldu
Yeni KHK yayımlandı
Yeni KHK yayımlandı
ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü
ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü
Necmettin öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Necmettin öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
Yol kesen PKK'lılar araç yaktı
Yol kesen PKK'lılar araç yaktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English