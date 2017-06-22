ABD'den Awlaqi açıklaması: Öldürüldü

ABD ordusu, terör örgütü El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD ordusu, terör örgütü El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi'nin öldürüldüğünü açıkladı. ABD ordusu, Yemen'de gerçekleştirilen hava saldırısında terör örgütü El Kaide'nin Şebve ili lideri Abu Khattab al Awlaqi'nin ve 2 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "El Kaide lideri al Awlaqi sivillere karşı terör saldırıları düzenlemekten sorumludur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Al Awlaqi'nin terörist kalesinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu ve örgütün üst düzey liderleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek Yemen'deki istikrarsızlığı arttırmak için çalıştığı ifade edildi.
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