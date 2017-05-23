ABD'den Avrupa'ya terör uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işarek ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı.

'AVRUPA'DA TERÖR TEHDİDİ YÜKSEK'

Açıklamasında somut bir şüphenin bulunmadığını belirten Bakanlık yetkilisi, özellikle yaz tatili öncesinde tehlikenin yüksek olduğunu ifade etti. Yetkili saldırı hedeflerinin alışveriş merkezleri, hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, parklar, havalimanları ve başka kamuya açık alanlar olabileceğini belirtti.

FRANSA, RUSYA, İSVEÇ VE İNGİLTERE'DEKİ SALDIRILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlığın seyahat uyarısında Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere'deki saldırılara dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "IŞİD ve El Kaide'nin Avrupa'da terör saldırıları planlayıp uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğuna" da açıklamasında yer verdi.

UYARI 1 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ

Avrupa'ya seyahat edeceklere yapılan uyarının 1 Eylül'e kadar geçerli olacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kış mevsimi için yaptığı Avrupa'ya seyahat uyarısı şubat ayında kaldırılmıştı.