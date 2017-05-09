ABD'den Afganistan'a 3 bin asker daha

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'la savaşmak için Afganistan'a 3 bin kişilik askeri birlik daha gönderilmesini öneriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'la savaşmak için Afganistan'a 3 bin kişilik askeri birlik daha gönderilmesini öneriyor.

ABD askeri yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı, Taliban ile savaşmak için Afganistan'a en az 3 bin asker daha gönderilmesini öneriyor. ABD'nin Afganistan Birlikleri Generali John Nicholson, Şubat ayında toplanan senatoda "Birkaç binlik bir eksik var" diyerek bölgedeki "ikilemi" çözmek için daha fazla birliğe ihtiyaçları olduklarını belirtti. Askeri yetkililer, aynı zamanda Taliban liderlerini hedef alan hava saldırısı düzenleme yetkisinin de tekrar verilmesini istiyor. Bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump henüz bu istekleri onaylamadı.

Öte yandan, ABD tarafından Taliban'a karşı yapılan askeri operasyonlar, 2014'te durdurulmuştu. Ancak özel kuvvetler, Afgan ordusuna Taliban'a karşı destek sağlamaya devam ediyor. Şuanda, Afganistan'da 8 bin 4 yüzü ABD'li, 13 bin askerden oluşan NATO birlikleri bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Mazarı Şerif yakınlarında en az 135 Afgan askerinin öldürülmesinin ardından "Bahar saldırısı"nın başladığını ilan etmişti. Taliban militanları, Kunduz şehrini ele geçirme saldırılarını sürdürürken, bu hafta Kuzey Afganistan'daki bir bölgeyi de ele geçirdi. Bölgede yaşayan binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

